Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:34

Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu!

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin yeni durağı netleşti.

Katar ekibi Al-Sadd, tecrübeli İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ile anlaşma sağladı. 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan Mancini'nin yakın zamanda takımının başına geleceği aktarıldı.

Al-Sadd'ın resmi siteden yaptığı açıklamada: ''Roberto Mancini ile kulübümüz 2.5 senelik mukaveleye imza attı.'' şeklinde duyuruldu.

60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, ülkemizde 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü de yaptı.

Mancini'nin kariyerinde; 1 Avrupa Şampiyonası, 1 Premier Lig, 3 İtalya Serie A, 1 İngiltere Kupası, 4 İtalya kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 Ziraat Türkiye Kupası gibi başarılar yer alıyor.

