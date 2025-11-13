Trabzonspor’da Onana endişesi!

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın gönlüne giren başarılı kalecisi Andre Onana'dan kötü haber geldi. Tecrübeli file bekçisi, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı. 29 yaşındaki eldiven, antrenman sırasında ayak bileğinde ağrı hissetti ve yapılan kontrollerin ardından tedavisine başlandı.
Onana'nın bugün Kongo ile oynanacak maçta forma giymesinin mümkün görülmediği aktarılırken ağrılarının sürmesi halinde milli takım kampından ayrılarak Trabzon'a döneceği kaydedildi. Bordo-mavili kulüp, oyuncusunun sağlık durumunu yakından izlerken, yapılacak son kontrollerin ardından kesin kararın verileceği öğrenildi.
DERBİ ÖNCESİ DE AYNI AĞRIYI HİSSETMİŞTİ
Onana, ligdeki G.Saray maçının ardından da benzer bir problem yaşamış ve sonraki iki idmana katılamamıştı.