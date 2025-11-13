Trabzonspor’da Onana endişesi!

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın gönlüne giren başarılı kalecisi Andre Onana'dan kötü haber geldi.Onana'nın bugün Kongo ile oynanacak maçta forma giymesinin mümkün görülmediği aktarılırken ağrılarının sürmesi halinde milli takım kampından ayrılarak Trabzon'a döneceği kaydedildi.Onana, ligdeki G.Saray maçının ardından da benzer bir problem yaşamış ve sonraki iki idmana katılamamıştı.