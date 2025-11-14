Bakan’dan kritik sözler!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Burada yasa dışı bahisle mücadeleyi de değerlendiren Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na, MASAK'tan BTK'ye kadar kurumların koordineli çalışmasıyla yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçilmekte, toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin geleceği korunmaktadır."TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Komisyon salonuna girdikten sonra milletvekilleri ile selamlaşmak için muhalefet sıralarına gelen Bakan Bak'a CHP Grubu "kırmızı kart" göstererek protesto etti. Bunun üzerine Bakan Bak, CHP Grubu'na "O kart VAR'dan döner, asıl millet size kırmızı kart gösterdi" şeklinde cevap verdi. O anlar salonda gülüşmelere sebep oldu.