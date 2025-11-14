Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray MCT Technic, Onvo Büyükçekmece deplasmanında galip
Giriş Tarihi: 14.11.2025 21:35

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-81 mağlup etti.

AA
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-81 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 14, Vries 17, Can Kaan Turgut 9, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Pipes 11, Muhammed Doğan Şenli 9, Metin Türen, Johnson, Yiğit Özkan

Galatasaray MCT Technic: Cummings 17, Palmer 22, Buğrahan Tuncer 6, Gillespie 8, White 10, Robinson 3, McCollum 5, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 24-23

Devre: 38-37

3. Periyot: 59-64

