Tecrübeliler çalışmıyordu!

Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, çarpıcı açıklamalar yaptı. Stick to Football'un Youtube kanalına konuşan Norveçli çalıştırıcı, siyah-beyazlı günlerini şöyle anlattı:Kesinlikle fantastikti, harikaydı. Hem iyi hem kötü günlerde taraftarlar çok tutkuluydu. Ben sakin bir adamım. Ancak onlar kazandıklarında çok yüksekteler, kaybettiklerinde çok dipteler.Beşiktaş'taki oyunculara 'Haydi, biraz ekstra antrenman yapalım' derdim. Genç oyuncular hemen yapardı. Tecrübeli oyunculara, bunu dediğimde yapmıyordu. Antrenman sonrası ekstra şut idmanı, bitiricilik idmanı yaptırmak zor olabiliyor.O ekstralar, onun için rutin haline geldi."Solskjaer ayrılık hikâyesini ise şöyle anlattı: "Konferans Ligi eleme maçını kaybettikten sonra (Lausanne Sports) gönderileceğimi düşünmüyordum. Maç günü başkanla bir yemek yemiştik. M.United, kupa maçında Grimsby'e kaybetmişti. Bu konu açıldı yemekte. Tahtaya vurdular ve 'İnşallah bizim başımıza gelmez' dediler. Basın toplantısını bitirir bitirmez 'Başkan seni görmek istiyor' dediler. İki ihtimal vardı, birincisi gönderilmekti. İkinci ise milli araya gidiyorduk, yurt dışında bir yerlere gidecektik ama ayrılık gerçekleşti."