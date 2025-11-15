Bahise yapay zekâ önlemi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son günlerde gündemdeki bahis konusunda dikkat çekici mesajlar verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bak, yasa dışı bahisi engelleyeceklerini söyledi. Bakanlık olarak yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili 'oyuncu kimliği' şartı getirdiklerini ifade eden Spor Bakanı Bak, "Kimin ne oynadığını banka hesabıyla takip edebiliyor ve 18 yaşından küçüklerin sisteme girememesini sağlıyoruz. MASAK, Adalet, Ulaştırma, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber toplantılar yaptık. Yasa dışı bahis ve kara parayla ilgili operasyonlar yapılıyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Futbol Disiplin Talimatı'na göre Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili işleri olanların; hakemi, futbolcusu, teknik direktörü, yöneticisi, gözlemcisi, futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi aktivite üzerine doğrudan veya dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasak. Bunun kurutulması için sivrisineklerle değil de bataklıkla ilgileniyoruz. Alanda ciddi kara para aklama metodu var. TÜBİTAK'la ortak yürütülen yapay zekâyla ilgili çalışmalarımız mevcut. Yapay zekâyı işin içine katarak süratli şekilde sistemden çıkarmak için çalışıyoruz."TFF bahis operasyonuna ilk hakemlerle başlamış ve sevk edilen 152 hakemden 3'ü (Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay) hariç diğer isimlere ceza yağmıştı. Bu 149 hakemden 67'si, verilen cezalara itiraz etti. TFF Tahkim Kurulu, aralarında üst klasman hakemleri Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Muhammed Selim Özbek ve Yunus Dursun ile üst klasman yardımcı hakemleri Azem Zorlu, Eren Öksüzler, Eyüp Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazer Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Rüştü Muhammed Orcan'ın da bulunduğu isimlerin itirazını inceledi. Dosyalarda incelemenin devamına oybirliğiyle karar verildiği açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün bahis soruşturması kapsamında 102 futbolcunun cezasını açıklarken Amed Sportif Faliyetler'den de 5 oyuncu yer aldı. Trendyol 1. Lig ekibi; Oktay Aydın, Adem Gezer, Arda Gülmez, Bartu Kaya ve Alberk Koç'u affetmeyerek sözleşmelerini feshettiğini duyurdu.