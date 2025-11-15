Filistin için haykırış: Haydi stadı dolduralım!

Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola, Bask Ülkesi Milli Takımı ve Katalonya Milli Takımı'nın, Filistin ile oynayacağı dayanışma maçları öncesi dikkat çekici bir mesaj verdi. Daha önce Gazze'de insanlık soykırımına sessiz kalmayan İspanyol hoca, paylaştığı videoda,ifadelerini kullandı. Soykırıma uğrayanlara adanan karşılaşmanın ilki, Bask Ülkesi ile bugün San Mames Stadı'nda TSİ 22.30'da. İkincisi de Katalonya ile salı günü TSİ 20.30'da Companys Olimpiyat Stadı'nda.