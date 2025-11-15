Filistin Milli Futbol Takımı, Bask bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı

Diğer yandan maç öncesinde Bilbao sokaklarında binlerce kişi Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Sivil toplum örgütleri ve Bask bölgesindeki bazı siyasi partilerin desteğiyle, "Gazze'deki soykırımı durdurun" temasıyla düzenlenen kent merkezindeki iki farklı noktadaki yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Özgür Filistin", "Gazze'ye acil yardım", "Katil İsrail" sloganları attı.