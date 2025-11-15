Net iletişim sıfır ego!

Fenerbahçe'yi sadecebiri haline getiren Domenico Tedesco, önceki gün ilk kez gazetecilerle bir sohbet toplantısında bir araya geldi. Samandıra Tesisleri'nde gerçekleşen bu buluşmanın perde arkası detaylarınıderledi.Yaklaşık 50 dakika süren sohbet toplantısına tam vaktinde katılan Domenico Tedesco'nun, kulüp içi tüm toplantılara ve antrenmanlara da gecikmeden geldiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, futbolcularına da örnek olması açısından dakiklik konusunda çok hassas olduğu vurgulandı.Tedesco'nun, medya mensuplarına karşı anlatım biçimi son derece açık ve doğrudandı. Cümleleri uzatmadan, konudan konuya geçmeden konuşan İtalyan çalıştırıcı, ne söylemek istiyorsa net ifadeler kullandı. Futbolcular da genç hocaları için,yorumunu yapıyor.Toplantının en dikkat çekici yanlarından biri Tedesco'nun doğal, esprili ve egodan uzak tavrıydı. Futbol direktörü Devin Özek'le olan uyumu da fazlasıyla dikkat çekti.Espriye açık, samimi ve kibrinden uzak tavırları nedeniyle futbolcular tarafından bu kadar çok sevildiği daha net anlaşılıyor.40 yaşındaki teknik adam sohbette araya sık sık Türkçe kelimeler sıkıştırdı. Türkçe derslerine çalıştığını söyleyen Tedesco'nun,derken masaya vurması da toplantının en sıcak anlarından biri oldu. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye kısa süredeki uyumu ve samimiyeti dikkat çekti.Fenerbahçe, 2020'den bu yana kulüp bünyesinde çalışan A Takım Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Sorumlusu Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı. 58 yaşındaki Karapınar, 9 kez A Takım'ın başında geçici teknik direktörlük yapmıştı.