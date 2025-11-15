Play-off’u cebine koy zirveyi hayal et

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında bugün 20.00'de Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki mücadeleyi İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek. Grupta 9 puanla ikinci sırada bulunan Ay-Yıldızlı ekip, son sıradaki rakibinden 1 puan dahi alsa ikinciliği garantileyerek play-off'a katılma hakkı elde edecek. Son iki karşılaşmasında Bulgaristan'a 6 gol, Gürcistan'a ise 4 gol atarak gösterişli zaferlere imzasını koyan Bizim Çocuklar'ın hedefi, aynı coşkuyla devam etmek.Grubu lider bitirecek takımın Dünya Kupası'na direkt gideceği senaryoda A Milli Takımımız, son Avrupa Şampiyonu İspanya ile yarışıyor.Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.