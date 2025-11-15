Plzen’e komik ceza!

Sarı-lacıvertlilerin Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibiyle deplasmanda oynadığı ve 0-0 biten maçta rakip takım tribünleriev sahibi olarak oynayacağı sonraki UEFA müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verildi. F.Bahçe'ye ise dört farklı olaydan dolayı toplam 78 bin Euro fatura kesildi.