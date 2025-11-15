Plzen’e komik ceza!

Sarı-lacıvertlilerin Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibiyle deplasmanda oynadığı ve 0-0 biten maçta rakip takım tribünleri "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) pankartı açmıştı. UEFA, bu ırkçı hareketi resmen hoşgördü! Plzen'e 15 bin Euro para cezası çıkarken,
ev sahibi olarak oynayacağı sonraki UEFA müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verildi. F.Bahçe'ye ise dört farklı olaydan dolayı toplam 78 bin Euro fatura kesildi. Böylece temsilcimize çıkan maddi ceza, Plzen'inkinin beş katını geçti.