Tek başına takım

Galatasaray'ı golleriyle geçen sezon çifte kupalı şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ne de damgasını vurdu.Gabon'a 2 gol atan ve 4-1'lik galibiyette başrolü oynayan Nijeryalı forvet, yarın akşam Kongo'ya rakip olacak. Nijerya bu maçı da kazanırsa Dünya Kupası bileti için kıtalararası elemelere katılma hakkı elde edecek. Bir seneyi devirdiği G.Saray kariyerinde 46 gol-7 asist karnesine sahip Osimhen, sarı-kırmızılılara geldikten sonra milli takım performansını yukarı çekti.Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapan yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nda da boy gösterirse değerini katlayacak.Nijerya forması ile Gabon karşısında iki gol atıp toplamda 31 kez ağları sarsan Osimhen, ülkesinde de günün adamı oldu. Maçın sonunda "Ben baskıdan korkmam. Çok zor ve ciddi maçlar oynadım. Ben santrforum, gol atmak için çabalıyorum" dedi.G.Saray'ın transferlerinde payı olan, en son da Osimhen'i getiren menajer George Gardi, hayalleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Yeni transferler için de mesaj veren Gardi, "Son birkaç yıldır bu kulüp için yaptığım çalışmalar var, ancak projenin henüz bitmediğini hissediyorum. Okan Buruk'la ortak hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.