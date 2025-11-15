Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...
Giriş Tarihi: 15.11.2025 07:00 Son Güncelleme: 15.11.2025 07:05

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, mücadeleden 1 puan alması halinde play-off’u garantileyecek. Peki Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında bugün 20.00'de Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki mücadeleyi İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

Grupta 9 puanla ikinci sırada bulunan Ay-Yıldızlı ekip, son sıradaki rakibinden 1 puan dahi alsa ikinciliği garantileyerek play-off'a katılma hakkı elde edecek.

Son iki karşılaşmasında Bulgaristan'a 6 gol, Gürcistan'a ise 4 gol atarak gösterişli zaferlere imzasını koyan Bizim Çocuklar'ın hedefi, aynı coşkuyla devam etmek. Peki Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

NASIL LİDER OLURUZ?

Grubu lider bitirecek takımın Dünya Kupası'na direkt gideceği senaryoda A Milli Takımımız, son Avrupa Şampiyonu İspanya ile yarışıyor.

Bunun için Türkiye, kalan iki maçında Bulgaristan ve İspanya'yı devirmeli. Matador'un ise bugün saat 20.00'deki mücadelede Gürcistan'a puan verip Ay-Yıldızlı ekibe yenilmesi gerekiyor.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-Yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin Bulgaristan'ı konuk edeceği mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye XI: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Barış, Kenan, Arda, Kerem.

Bulgaristan XI: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Krastev, Gruev, Shopov, Petkov, Minchev, Despodov.

