Vazgeçilmezi Folcarelli

Geçen sezonun devre arasında transfer olan Tim Jabol Folcarelli büyük çıkışını ise bu sezon yaptı.Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve ligde 7 maçta sadece 351 dakika forma giyen 25 yaşındaki orta saha, bu sezon ise bin 35 dakika forma şansı buldu. Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasına giren Martinik kökenli oyuncu, 3 asistlik de katkı sağladı. Trabzonspor'da Folcarelli'nin ardından,