Vazgeçilmezi Folcarelli

Geçen sezonun devre arasında transfer olan Tim Jabol Folcarelli büyük çıkışını ise bu sezon yaptı. Fransa 2. Lig ekibi Ajaccio'dan 1 milyon Euro'ya alınan Folcarelli, bu sezon 12 maçın tamamında oynayarak Trabzonspor'un kilit isimlerinden oldu.
Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve ligde 7 maçta sadece 351 dakika forma giyen 25 yaşındaki orta saha, bu sezon ise bin 35 dakika forma şansı buldu. Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasına giren Martinik kökenli oyuncu, 3 asistlik de katkı sağladı. Trabzonspor'da Folcarelli'nin ardından, Paul Onuachu bin 34 dakika, Stefan Savic 951 dakika, Arseniy Batagov 945 ve Mustafa Eskihellaç ise 943 dakika ile en çok süre alan futbolcular oldu.