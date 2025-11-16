4 bilinmeyenli denklem!

Son 2 maçta 5 puan kaybeden ve 1 puan farkla ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıları büyük tehlike bekliyor.Afrika Uluslar Kupası düzenlenecek. Galatasaray'ın dört as oyuncusu bu organizasyonda ülkelerini temsil edecek.Süper Lig'de iki maçın yanı sıra Turkcell Süper Kupa'daki Trabzonspor eşleşmesini kaçıracak.1Şu an performansı yüksek sesle eleştirilen İcardi, Osimhen'in yokluğunda Aslan'ın en önemli gol silahı olacak. Singo yerine Macar oyuncu Sallai sağ beke geçecek, 45 gün hak mahrumiyeti cezasını tamamlayacak Eren de Jakobs'tan formayı alacak.Fildişi Sahilleri, Nijerya, Senegal ve Gabon finale çıkmaları halinde