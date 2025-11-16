%99 birinci torba!

A
Milli Takımımız, Bulgaristan karşısında aldığı galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve 2026 Dünya Kupası için play-off oynamayı garantiledi.
Ay-Yıldızlılar'ın İspanya ile karşılaşacağı son müsabakanın ardından 2. olarak grubu tamamlaması halinde yarı final ayağında yer alacağı torba büyük ölçüde netleşti. Millilerin son maçlar öncesinde 4 torba arasında 1. torbada bulunma ihtimali yüzde 99.
Ay-Yıldızlılar'ın bu turda Kuzey İrlanda, Galler, Moldova, İsveç, Kuzey Makedonya, Romanya ve San Marino'dan biriyle eşleşebilir. Play-off kura çekimi ise 20 Kasım Perşembe günü olacak.
KURA ÇEKİMİ PERŞEMBE GÜNÜ
Play-off
aşamasında gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri mücadele edecek. 16 ekip dörderli 4 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı sisteme göre yarı final ve final şeklinde oynanacak. İlk maçlar, 26 Mart'ta daha üst torbadan gelecek ekibin evinde olacak. Kuralar perşembe günü çekilecek.