%99 birinci torba!

Milli Takımımız, Bulgaristan karşısında aldığı galibiyetle puanını 12'ye çıkardı veAy-Yıldızlılar'ın İspanya ile karşılaşacağı son müsabakanın ardından 2. olarak grubu tamamlaması halinde yarı final ayağında yer alacağı torba büyük ölçüde netleşti.Ay-Yıldızlılar'ın bu turda Kuzey İrlanda, Galler, Moldova, İsveç, Kuzey Makedonya, Romanya ve San Marino'dan biriyle eşleşebilir. Play-off kura çekimi ise 20 Kasım Perşembe günü olacak.Play-offaşamasında gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri mücadele edecek. 16 ekip dörderli 4 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı sisteme göre yarı final ve final şeklinde oynanacak. İlk maçlar, 26 Mart'ta daha üst torbadan gelecek ekibin evinde olacak. Kuralar perşembe günü çekilecek.