Madalyonun diğer yüzü

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısındadiyerek transfer ihtiyaçları olmadığını söyledi. Ancak bu sezon sarı-lacivertli ekibin santrfor mevkindeSüper Lig ve Avrupa Ligi'nde 16 maçta ağları 6 kez sarsan Youssef En-Nesyri, tamamını Türkiye'de attı.Toplamda 41 şut denemesinin sadece 15'inde isabet sağladı.İki kulvarda 8 kez yakaladığı büyük fırsatı değerlendiremedi.10 numara olmasına rağmen bu sezon zaman zaman forvet oynayan Anderson Talisca'da da durum iç açıcı değil. Toplam 15 müsabakada attığı 5 golü Süper Lig'de ağlara yollarken Avrupa'da 3 maçta tabela yapamadı.Uzun süren bir sakatlıktan yeni çıkan Jhon Duran, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta oynarken 1 gol kaydetti. Bunu Türkiye'de ağlara yollarken Avrupa'da 2 müsabakada golle buluşamadı.