Madalyonun diğer yüzü

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında "Kesinlikle bir forvet problemimiz yok"
diyerek transfer ihtiyaçları olmadığını söyledi. Ancak bu sezon sarı-lacivertli ekibin santrfor mevkinde forma giyenlerin performansı, İtalyan çalıştırıcıyı haksız çıkarıyor.
8 GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 16 maçta ağları 6 kez sarsan Youssef En-Nesyri, tamamını Türkiye'de attı. Avrupa'da 4 karşılaşmada sıfır çekti.
Toplamda 41 şut denemesinin sadece 15'inde isabet sağladı. Pozisyonu gole çevirme değeri %14'te kaldı.
İki kulvarda 8 kez yakaladığı büyük fırsatı değerlendiremedi.
POZİSYONU GOLE ÇEVİRME DEĞERİ YÜZDE 10
10 numara olmasına rağmen bu sezon zaman zaman forvet oynayan Anderson Talisca'da da durum iç açıcı değil. Toplam 15 müsabakada attığı 5 golü Süper Lig'de ağlara yollarken Avrupa'da 3 maçta tabela yapamadı. 50 şutta 18 isabet bulurken pozisyonu gol yapma karnesi %10 oldu. 5 kez yakaladığı büyük fırsatta bitiriciliğini konuşturamadı.
FİLELERİ 1 KEZ HAVALANDIRDI
Uzun süren bir sakatlıktan yeni çıkan Jhon Duran, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta oynarken 1 gol kaydetti. Bunu Türkiye'de ağlara yollarken Avrupa'da 2 müsabakada golle buluşamadı. 8 şutta 4 isabet sağladı ve pozisyonu gole çevirme değeri %12.5 oldu.