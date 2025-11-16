Victor Osimhen’in Dünya Kupası hayali sona erdi!

OSIMHEN'E SAKATLIK ŞOKU

Nijerya'da ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, ilk yarının sonunda sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.

Karşılaşmanın normal süresi de 1-1 sona erirken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlar sonunda kazanan taraf 4-3 ile Demokratik Kongo oldu ve Dünya Kupası şansını devam ettirdi. Nijerya'nın ise Dünya Kupası hayali sona erdi.