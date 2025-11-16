Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen'in Dünya Kupası hayali sona erdi!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 01:01 Son Güncelleme: 17.11.2025 01:05

Victor Osimhen'in Dünya Kupası hayali sona erdi!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, Dünya Kupası Elemeleri Afrika Elemeleri'nde Demokratik Kongo'ya 4-3 yenilerek, Dünya Kupası şansını kaybetti.

Victor Osimhen’in Dünya Kupası hayali sona erdi!

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı Onyeka ve Meschack'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

OSIMHEN'E SAKATLIK ŞOKU

Nijerya'da ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, ilk yarının sonunda sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.

Karşılaşmanın normal süresi de 1-1 sona erirken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlar sonunda kazanan taraf 4-3 ile Demokratik Kongo oldu ve Dünya Kupası şansını devam ettirdi. Nijerya'nın ise Dünya Kupası hayali sona erdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Victor Osimhen'in Dünya Kupası hayali sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz