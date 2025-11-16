Victor Osimhen’in Dünya Kupası hayali sona erdi!

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelenin ilk yarısı Onyeka ve Meschack'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
OSIMHEN'E SAKATLIK ŞOKU
Nijerya'da ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, ilk yarının sonunda sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.
Karşılaşmanın normal süresi de 1-1 sona erirken, seri penaltı atışlarına geçildi.
Seri penaltı atışlar sonunda kazanan taraf 4-3 ile Demokratik Kongo oldu ve Dünya Kupası şansını devam ettirdi. Nijerya'nın ise Dünya Kupası hayali sona erdi.