Yeni joker İlkay

Arka adalesindeki zorlanma nedeniyle 5 maç kaçıran İlkay Gündoğan, milli arada takıma döndü. Gençlerbirliği karşısında formasına kavuşacak İlkay, hocası Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Tecrübeli çalıştırıcı; Lemina-Torreira ikilisinden birini dinlendireceği maçlardaDeneyimli oyuncu, Lemina ve Torreira'nın birlikte oynadığı maçlarda ise 10 numara pozisyonuna geçecek. İlkay'ın yokluğunu hissetmeye başlayan Galatasaray; Trabzonspor ve Kocaelispor karşısında 5 puan kaybederken gol atamamıştı.