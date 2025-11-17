21 puanla yeni yıla!

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Kocaeli'de alan G.Saray'a milli ara ilaç gibi geldi. 4 gün dinlenme fırsatı bulan sarı-kırmızılılar 1 ayda zorlu 7 maça çıkacak. Okan Buruk, yeni yıla kadar lig ve Avrupa'da oynanacak 7 kritik karşılaşmaya oyuncularını hazırlamaya başladı. Buruk; Şampiyonlar Ligi'ndeki U.S Gilloise ve Monaco sınavları ile Kadıköy'deki F.Bahçe derbisini kapsayan bu 7 maça 21 puan hedefi koydu. Ligde sırasıylaile karşılaşacak G.Saray, seri galibiyetlerle zirvede tek kalmanın planlarını yapıyor. US Gilloise ve Monaco maçları kazanılırsa hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tur garantilenecek hem de ara transferde ilk 8'e yönelik hamleler yapılacak.G.Birliği maçının hazırlıklarına dün yapılan idmanla devam eden sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, idmanı takip etti.İspanya'dan 6 gol yedikten sonra Frankfurt deplasmanında 5 gole engel olamayan Uğurcan Çakır bu iki maçın kötü izlerini hemen sildi. Uğurcan, Galatasaray ve Milli Takım'ın kalesini koruduğu son 13 maçın 5'inde rakiplerine geçit vermedi ve bu süreçte sadece 8 gol yedi.