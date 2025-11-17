A Milli Futbol Takımı 647. maçına çıkacak

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 359'u resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 893 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 646 müsabakanın 560'nı Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 646 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 29'UNCU MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 29'uncu sınavını İspanya karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 21'i resmi, 7'si özel 28 maça çıkan milliler, 16 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 51 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle: