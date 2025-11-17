Ay-yıldızlılarımız avantajı kaptı!

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde play-off'ları cebine koyan A Milliler, yüzde 99 ihtimalle 1. torbada yer alacak. Ay-Yıldızlılar'ın muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti. Romanya, İsveç ve Kuzey Madedonya, Galler ya da Kuzey İrlanda'dan biri olacak.
Play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi'nden 4 takım olacak. 16 ekip dörderli torbalara ayrılacak. Bu tur, iki aşamada gerçekleşecek. Türkiye, yarı finali 26 Mart'ta kendi sahasında oynayacak.
Finale kalırsa 31 Mart'ta saha, kura ile belirlenecek. Eşleşmeler, 20 Kasım Perşembe günü belli olacak.
İŞTE PLAY-OFF TORBALARI
1. TORBA
TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, Polonya
2. TORBA
Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya
3. TORBA
Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek
4. TORBA
Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda