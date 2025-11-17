Ay-yıldızlılarımız avantajı kaptı!

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde play-off'ları cebine koyan A Milliler, yüzde 99 ihtimalle 1. torbada yer alacak. Ay-Yıldızlılar'ın muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti.Play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi'nden 4 takım olacak. 16 ekip dörderli torbalara ayrılacak. Bu tur, iki aşamada gerçekleşecek.Finale kalırsa 31 Mart'ta saha, kura ile belirlenecek. Eşleşmeler, 20 Kasım Perşembe günü belli olacak.TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, PolonyaMacaristan, İskoçya, Çekya, SlovakyaArnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna HersekGaller, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda