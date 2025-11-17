Galatasaray’da Okan Buruk’un hedefi belli oldu!

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Kocaeli'de alan G.Saray'a milli ara ilaç gibi geldi. 4 gün dinlenme fırsatı bulan sarı-kırmızılılar 1 ayda zorlu 7 maça çıkacak. Okan Buruk, yeni yıla kadar lig ve Avrupa'da oynanacak 7 kritik karşılaşmaya oyuncularını hazırlamaya başladı. Buruk; Şampiyonlar Ligi'ndeki U.S Gilloise ve Monaco sınavları ile Kadıköy'deki F.Bahçe derbisini kapsayan bu 7 maça 21 puan hedefi koydu. Ligde sırasıyla G.Birliği, F.Bahçe (d), Samsun, Antalya (d) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak G.Saray, seri galibiyetlerle zirvede tek kalmanın planlarını yapıyor. US Gilloise ve Monaco maçları kazanılırsa hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tur garantilenecek hem de ara transferde ilk 8'e yönelik hamleler yapılacak.