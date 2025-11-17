Kocaelispor’dan Josip Vukovic açıklaması!

Süper Lig ekibi Kocaelispor'da geçen sezon şampiyonlukta önemli katkısı olan ve bu sezon yolların ayrıldığı Josip Vukovic'in alacakları yeniden gündeme geldi.

Kamuoyuna yansıyan, Vukovic'e ödenmeyen alacaklarıyla ilgili olarak kulübe 3 dönem transfer yasağı geldiğine dair bilgi kirliliğini önlemek adına kulüp yazılı açıklama yaptı.

"ALACAKLARI ÖDENMİŞ..."

Süreci kamuoyuyla paylaşan Kocaelispor Kulübü, "Josip Vukoviç dosyasında tüm süreç bilgi ve kontrolümüz dahilinde gelişmiştir. Sezon sonu itibariyle öncelikle tazminat riskleriyle karşılaşmamak adına sözleşmesi devam eden oyuncu alacakları ödenmiş, daha sonra herhangi bir tazminat riski olmaması hasebiyle ve nakit akışımızın efektif olarak kullanılması adına sözleşmesi biten futbolcu alacaklarıyla ilgilenilmiştir" dedi.

"ANLAŞMA FIFA NEZDİNDE TESCİLLENDİ"

Vukovic ile anlaşma zemininin sözleşmesi bittiği için sonraya bırakıldığını kaydeden yeşil-siyahlı kulüp, "Bu süreçte şampiyonlukta önemli pay sahibi futbolcumuz Josip Vukovic de sözleşmesi biten futbolcular arasında olduğu için daha geç anlaşma zemini aranmıştır. Bu süreçte futbolcumuz beklemek istemediğini tarafımıza belirtmiş ve FIFA Futbol Mahkemesi (FIFA Football Tribunal) nezdinde basit alacak davası ikame etmiştir. Buna mukabil kulübümüz olası esasa ilişkin yargılama yapılmadan önce ivedilikle futbolcu vekili ile sulh anlaşması yapmış ve yapılan anlaşma FIFA nezdinde tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

"ÖDEME GÜNÜNDE YAPILACAK"

Kocaelispor son olarak 3 dönemlik yasağın söz konusu olmadığını, ödemenin vadesinde yapılacağının, ancak yapılamaması halinde geçici transfer yasağı tedbirinin uygulanacağının altı çizildi. Açıklamada, "Yapılan anlaşma şartlarına göre kulübümüz davaya konu edilmiş alacak tutarını kabul etmiş ve kış transfer dönemi öncesinde ödemenin yapılacağını, ödeme yapılmaması halinde geçici olarak transfer tescil tedbirinin kulübümüze uygulanmasını kabul etmiştir. En başta belirttiğimiz gibi yasal prosedürler tarafınızdan titizlikle takip edilmiş ve tüm süreç kulübümüzün bilgi ve kontrolünde ilerlemiştir. Kulübümüze getirilen herhangi bir 3 dönem kalıcı transfer yasağı yoktur. Bahse konu futbolcumuzun da ödemesi FIFA nezdinde yazılı olarak taahhüt ettiğimiz usul ve vadede ödenecektir" denildi.