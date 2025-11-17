Leroy Sane şov yaptı: Almanya Dünya Kupası’nda!

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Almanya, sahasında Slovakya'yı ağırladı. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 6-0 kazandı.

Ev sahibine Dünya Kupası biletini getiren golleri; 18. dakikada Woltemade, 29. dakikada Gnabry, 36 ile 41. dakikalarda Leroy Sane, 67. dakikada Baku ve 79. dakikada Ouedraogo attı.

Bu sonucun ardından puanını 15'e yükselten Almanya, grubunu lider tamamladı. 2. sırada kalan Slovakya, play-off'a kaldı.

HOLLANDA DÜNYA KUPASI'NDA

Öte yandan G grubu son maçında Hollanda, Litvanya'yı 4-0'lık skorla geçti ve Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etti. Grubu 2. sırada tamamlayan Polonya ise play-off'lara kaldı.

İŞTE SONUÇLAR

A GRUBU

Almanya 6-0 Slovakya

Kuzey İrlanda 1-0 Lüksemburg

G GRUBU

Hollanda 4-0 Litvanya

Malta 2-3 Polonya

L GRUBU

Çekya 6-0 Cebelitarık

Karadağ 2-3 Hırvatistan