Tribünler tek ses: Soykırımı durdurun

Filistin Milli Futbol Takımı, İspanya'nın kuzeyindeki Bask'ın bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı.Karşılaşmada soykırımcı İsrail'in Gazze'de öldürdüğü insanlar için saygı duruşu gerçekleştirildi. Filistin Milli Takımı sahayayazılı pankartla çıktı. Bask özerk yönetim hükümetinin de destek verdiği dostluk maçının amacınınolduğu bildirildi. Bu anlamlı mücadeleyi İspanya'nın Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da izledi. Bilbao sokaklarında da binlerce kişi katil İsrail'i protesto etti. Filistin Milli Takımı, yarın da Katalonya bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yapacak. M.City'nin ünlü İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, sosyal medyadan verdiği mesajda tüm İspanyolları bu maça davet etti. Maçı Bask takımı 3-0 kazandı.