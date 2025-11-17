Visca gözden düştü

2021-22 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'un yolunu tutan Bosna Hersekli emektar Edin Visca, bu sezon görev alamıyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, 35 yaşındaki oyuncuya ligin 12 haftasında fazla süre vermedi. Sadece 1 maçta ilk 11'de görev yaparken toplam 173 dakikada skor katkısı sağlayamadı. Visca, haftada ortalama olarak 14 dakika oynadı. Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-2022 sezonlarında ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. 2022-2023 döneminde bordo-mavililerin Süper Kupa, 2013-2014'te Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.