Aleksandar Jovanovic: Göztepe’ye kazanmak için gideceğiz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, 23 Kasım Pazar saat 14.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor antrenmanda eksik çalıştı. Milli takımlarında olan oyunculardan yoksun olan Körfez ekibinde sakatlığı süren Bruno Petkovic ve Rigoberto Rivas antrenmana katılamadı. Milli takımdan dönen Botond Balogh ve Can Keleş ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmandan önce kaleci Aleksandar Jovanovic basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"ÖZ GÜVENİMİZİ ARTIRDI"

Galatasaray galibiyetinin takıma yansımasını değerlendiren Jovanovic, "Bizim için büyük ve önemli bir galibiyet oldu. Hem takım hem de şehir adına da büyük bir galibiyet. 41 yıl sonra içeride alınan bir Galatasaray galibiyeti bizim de öz güvenimizi artırdı. Ama o maç artık geçmişte kaldı. Bizler şimdi Göztepe maçına odaklıyız. Çalışmalarımız bu yönde ve daha sonrasındaki önemli olan 5 maça odaklıyız" dedi.



"HER ANTRENMANA VE MAÇA AYNI KONSANTRASYONLA ÇIKIYORUM"

Kendi performansındaki artışa da değinen deneyimli eldiven, "Performans anlamında her gün, her maç daha iyiye gidiyorum. Bu takım içinde önemli, benim adıma da. Değişen hiçbir şey yok aslında. Ben her antrenmana ya da her maça aynı performansla, aynı konsantrasyonla çıkıyorum" yorumunda bulundu.



"BASİT AMA ETKİLİ OYUNLARI VAR"

Göztepe maçıyla ilgili olarak Jovanovic, "Bizler her gün, her zaman çok çalışıyoruz. Göztepe'yi de inceledik. Basit ama etkili bir oyunları var. Özellikle evde çok etkililer. Bizim her zaman çıkış şeklimiz yani oraya gidiş amacımız kazanmak olacak" ifadelerini kullandı.



"PARTİZAN'DAN AYRILMAK ZOR OLDU AMA BURADA DA TUTKULU TARAFTARIMIZ VAR"

Partizan taraftarıyla arasındaki güçlü bağın ardından Kocaelispor taraftarını nasıl bulduğu konusunda duygularını da paylaşan deneyimli kaleci, "Partizan taraftarıyla benim güçlü bir bağım vardı, hala da var ve bu yüzden aslında oradan ayrılmak benim için biraz zor oldu. Sırp medyasında söylediğim gibi burada da bizlerin, Kocaelispor'un ateşli, tutkulu ve çok iyi taraftar grubu var. Onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Performans anlamında beni de olumlu etkiliyor" şeklinde konuştu.

Göztepe taraftarıyla ilgili soruya ise Aleksandar Jovanovic, "Göztepe'nin de güçlü ve tanınmış taraftarı var. Ama orada bizim de taraftarımız var. Bu açıdan keyifli maç olacak. Taraftarımız orada bizi güçlü şekilde destekleyecek. Şunu da eklemek istiyorum; taraftarımızı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Onların bizlere karşı her ne olursa olsun gösterdiği bu sevgisi ve tutkusu bizim için çok güzel. Biz bununla alakalı kendi aramızda defalarca konuştuk. Burada taraftarımıza da hakkını verelim" dedi.



"BİZİM İÇİN SON 5 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Takımın önündeki 5 maça değinen Sırp kaleci, "Sizlerin de bildiği gibi, biz yeni kurulmuş bir takımız. Nereden bakarsanız 20 kadar yeni oyuncu gelmişti. Birbirimize alışmamız biraz zaman aldı. Zaten alışma süreci tamamlandıktan sonra da hep beraber ne olduğunu gördük. Şunu da söyleyebilirim. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok önemli. Bu 5 maç bizim sezonu nasıl bitireceğimize dair bir sinyal, bir karar noktası gibi olacak" diye konuştu.



"GÖKHAN KAPTANIMIZ VE KAPTAN OLMAYI HAK EDİYOR"

Son olarak kaleciler arası rekabete değinen Jovanovic, "Kulübe geldiğim ilk günden itibaren kaleci departmanından her zaman olumlu ve iyi destek aldığımı söyleyebilirim. Gökhan, daha sonrasında Serhat ve Talha da dahil. Gökhan (Değirmenci) bizim kaptanımız ve kaptan olmayı da hak ediyor. Oynasa da, oynamasa da bizi tutkulu şekilde destekliyor ve yanımızda oluyor. Kaleciler arasında rekabet her zaman var ama işin sonunda bir kişi oynuyor. Birbirimizi her zaman olumlu yönde ittirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" sözlerini kaydetti.

Galatasaray maçında sağlıkçıyla yaşadığı diyaloğa açıklık getiren Jovanovic soğuk sprey istediğini ancak krem sürüldüğünü, İngilizce'den kaynaklı anlaşmazlık yaşandığını söyledi.

