Bu jenerasyon final görecek

A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden ve Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, Ay-Yıldızlı ekibin İspanya ile oynayacağı maç için gittiği Sevilla'da'a konuştu. Bizim Çocuklar'ın ekip olarak muhteşem bir uyum yakaladığını ve büyük başarılara imza atacağına inandığını söyleyen baba Kökçü, tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'taki durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. İspanya'dan Konya'da aldığımız ağır yenilginin takımın kimliğini yansıtmadığını belirten Halis Kökçü,dedi."Türkiye'nin hayali var. Önce Dünya Kupası'na gitmek, 2028'de de final görebilmek. Bu kadro başarabilir mi?" şeklindeki soruya, "Bence görür, görmeli de. Burası Milli Takım. Burada herkes eşit seviyede. Bütün oyuncularımız, çocuklarımız kaliteli" yanıtını veren Kökçü, "Tüm ülke, spor kamuoyu olarak çocukların arkasında durmamız gerekiyor. Bu eksikliği giderebilirsek çok şeyler başarırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Baba Halis Kökçü, F.Bahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla tepki toplayan oğlunun çok üzüldüğünü de belirtti. Orkun'un her zaman hırsıyla, öngörüsüyle bilinen birisi olduğunu vurgularken şöyle devam etti: "Fenerbahçe maçındaki yaşadığı anlık bir şey, topu kapma hareketiydi.Yanlışlık oldu, ikisi de kalkıp birbirine sarıldı. Taç, gol, korner gibi kırmızı kart da futbolun içerisinde olabilir. Orkun çok üzüldü. Daha önce 318 maç oynamış, bir kez kırmızı kart görmüş. Burada biraz daha duyguların, Beşiktaşlılığın vermiş olduğu bir şey vardı. Orkun'a biraz yüklenmiş olabilirler ama o buna alışkın. Orkun bu ülkenin Avrupa'daki simgesiydi, neler yaşadığını unutuyor insanlar. Allah büyük, her şey daha iyi olur."Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilen Orkun'un evinde forma giydiğini söyleyen Halis Kökçü, "Orkun evine geldi. Bunu görmeyen ya da görmek istemeyen insanlar var. Biz evimize geldik, taraftarımız da bize bunu en iyi şekilde gösterdi. Karşılama bizi inanılmaz gururlandırdı. İnsanlar torunlarına anlatır ya bazı şeyleri, bu da öyle bir şey. İmza atılacağı zaman başkan dahil çoğumuz 5 dakikadan sonra koptuk. Sonrasını hatırlamıyoruz" diye konuştu.Orkun, A Milli Takım'da 45 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan yıldız futbolcu, 8 de asist yaptı.