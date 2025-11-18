Gardi: Messi, Galatasaray’a faydalı olur!

Sarı-kırmızılılara daha önce yıldız isimler getiren menajer George Gardi, Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü süper starABD'de ligin erken bitmesiyle Dünya Kupası için 4 ay forma giyeceği takım aradığı iddia edilen Arjantinli futbolcu için G.Saray söylentileri gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde Messi sorusuna Başkan Dursun Özbek, "Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık.Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık" demişti. Gardi ise Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada, "Messi sorusuna Başkan Dursun Özbek zaten yanıt verdi, bunu ona bırakırım. Messi, dünya futbolunun efsanesi.yorumunu yaptı.