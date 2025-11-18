Osimhen’de şok bu hafta yok!

Galatasaray'ın bir milli arada daha korktuğu başına geldi ve Victor Osimhen ikinci kez milli takımında sakatlandı. Kongo maçının devre arasında sekerek soyunma odasına giden Osimhen, sol arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kongo'ya penaltılar sonucu yenilen ve Dünya Kupası şansını kaybeden Nijerya'da en üzgün isim Osimhen'di. Hamstring sakatlığı yaşadığı için maçı tamamlayamayan Nijeryalı yıldızın durumu, Galatasaray'ı da alarma geçirdi.Son bir aydaki yoğun fikstürde fiziksel olarak yıpranan yıldız oyuncu, haftaya salı günü U.S Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavına yetişmek istiyor.Osimhen bu sezon yine Nijerya ile milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 Eylül-23 Eylül arasında sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmıştı.Galatasaray her geçen gün fire veriyor. Yunus Akgün fıtık ameliyatı oldu. Kaan Ayhan, Milli Takım'da sakatlandı. Berkan Kutlu da 3 hafta sahalardan uzak kalacak. PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı ve sezonu kapatan Metehan Baltacı da eksik. Milli maçta sakatlanan Osimhen'in paniğini de yaşayan sarı-kırmızılılarda İcardi'ye kızlarını görmesi için izin verilmişti. Bir ayda 7 maça çıkacak G.Saray'ı zorlu fikstür ve eksikler düşündürmeye başladı.