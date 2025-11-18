Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih Özcan: Herhalde bütün ülkeler bizden çekinir
Giriş Tarihi: 19.11.2025 01:34

Salih Özcan, A Milli Futbol Takımımızın İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da Salih Özcan, İspanya maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Milli futbolcu, "Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Kaybedecek bir şey yoktu, baskı azdı. Kendimize güveniyoruz, hedefimiz Dünya Kupası. Şimdi Mart ayındaki Play-Off maçlarına bakacağız." dedi.

Muhtemel rakipler için konuşan Salih Özcan, "İspanya maçından sonra herhalde bütün ülkeler bizden çekinir. Şimdi önümüze bakacağız, kötü yaptığımız şeyleri analiz edeceğiz." dedi.

Attığı golü anlatan Salih Özcan, "Orkun Kökçü pası vermeden önce şut için kendimi hazırladım. Çok mutluyum ama keşke kazansaydık." diye konuştu.

