Dünya devleri Oulai için yarışa girdi! Trabzonspor’un kapısını çalacaklar...

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Oulai, kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Yükselen form grafiğinin ödülünü Fildişi Sahilleri Milli Takımı'na seçilerek alan genç oyuncu, Avrupa'nın devlerini de peşine taktı.

HEDEF YÜKLÜ GELİR ELDE ETMEK

İtalyan gazetesi Sportal'ın haberine göre; Bayern Münih ve Manchester City'nin, Oulai'ye yoğun ilgisi olduğu aktarılırken, Trabzonspor'un ise yüksek potansiyelli olması ve kadro için önemli bir isim olduğundan 19 yaşındaki futbolcu için yüksek bir bonservis talebi olacağı da iddia edildi.

%20 PAYI BULUNUYOR

Sezon başında Bastia'dan 6 milyon Euro bedelle transfer edilen Oulai, bu sezon 6 maçta forma giydi. Oynadığı her maçta performansı ile göz dolduran genç yıldız, 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Christ Oulai'nin Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi var. Ayrıca eski takımı Bastia'nın sonraki satıştan %20'lik kardan pay hakkı da bulunuyor.