Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Guadalajara ve Monterrey'de yapılacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off karşılaşmaları, Meksika'nın Guadalajara ve Monterrey şehirlerinde oynanacak.

FIFA'nın açıklamasında, 6 ülkenin katılacağı Dünya Kupası play-off turnuvasının Guadalajara ve Monterrey kentlerinde düzenleneceği belirtildi.

Play-off maçları, 23-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

Irak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika, Surinam, Bolivya ve Yeni Kaledonya, kıtalar arası play-off müsabakalarına çıkacak.

Turnuva sonunda iki ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

