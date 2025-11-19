Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'dan Galatasaray sözleri: "Gol atmam gerekiyor"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İspanyol oyuncu, son durumundan Galatasaray derbisine kadar pek çok konuya dair konuştu.
Takımın son dönemdeki yükselişiyle ilgili konuşan Marco Asensio, "Yeni bir kulübe geldiğiniz zaman yeni başlangıçlar olur. Yeni hoca, yeni arkadaşlar... Adapte olmanız gerekir. Bunu yapmanın yolu birlikte vakit geçirmektir. Maçlar, antrenmanlar... Takım arkadaşlarınızı, hocanızı tanıma şansına erişirsiniz. Hoca sizden ne istiyor, prensipleri nelerdir, bunlar zaman alır. Maçlarla birlikte daha iyiye evrilir bu süreç.
Şu anda iyi bir şekilde ilerliyoruz. Son oynamış olduğumuz maçlar ve galibiyetlerle birlikte çok mutluyuz. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum. Son maçları kazandık, iyi sonuçlar elde ettik. Hedeflere ilerlemek için bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
"HER MAÇ ZOR"
"Türkiye Ligi seviye olarak iyi." diyen Asensio, "Her maç aslında zor. Fiziksel ve taktiksel olarak güçlü ekipler var. Oynadığımız takımlar rekabetçi ve rekabeti yüksek maçlar oluyor. Samimi olarak bu ligin iyi seviyede olduğunu söylemeliyim. Bu da oynanan maçlarda görünüyor." diye konuştu.
Fenerbahçe'ye gelme nedenini anlatan yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce proje bana anlatıldı. Fenerbahçe'nin hedefleri, neler elde etmek istedikleri konusunda düşünceler bana aktarıldı. Fenerbahçe hep kazanmak isteyen, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen bir kulüp." açıklamasında bulundu.
"İLGİYİ EN BAŞINDAN BERİ HİSSETTİM"
Marco Asensio, "Uzun süredir elde edilmeyen bir şampiyonluk var. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için benim de isteklerim örtüşünce geldim. Ben de birçok kupa kazanmak istiyorum. Transfer sürecinde taraftarlardan mesaj aldım. Fenerbahçeliler'in sevgisini hissettim. Bana ne kadar güvendiklerini fazlasıyla hissettim. Fenerbahçe formasıyla onlarla buluştum. Sevgilerini, ilgiyi başından beri hissettim." dedi.
TEDESCO SÖZLERİ
Teknik direktör Domenico Tedesco hakkında konuşan Asensio, "Daha önce çok fazla hocalarla çalıştım Avrupa'da Tedesco ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyum. Antrenmanlar kaliteli, şiddeti yüksek. Zaman içerisinde bunun da daha iyisi olacak. Hocamızın belli başlı prensipleri var. Daha iyiye erişeceğiz hem ofansta hem defansta. Birçok detaya çalışıyoruz. Bu fikirlerin gelişim noktasında daha da iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"EN RAHAT 10 NUMARADA OYNUYORUM"
Tecrübeli futbolcu, "Sağ açık, sol açık, 8 numarada oynadım. Maç içinde derin koşular yaptım. Her pozisyonun kendine özgü stili var. Ben bunları elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Burada önemli olan hocanın tercihi, nerede uygun görürse orada en iyisini yapmalıyım. Kendi düşüncem olarak en rahat ettiğim pozisyon 10 numara." dedi.
"BAŞKANIN BİZE YAKLAŞIMI SAHAYA DA YANSIYOR"
Asensio, "Başkanımız bize pozitifliğini aktarıyor, destek oluyor. Bu çok önemli. Bir kulüp başkanının size böyle yaklaşması mühim, özgüven veriyor. Size güvendiğini gösteriyor. Bireysel olarak da bizimle iyi bir iletişimi var. Bu sahaya da yansıyor." diye konuştu."G.SARAY'A GOL ATMAM GEREKİYOR"
Galatasaray derbisi hakkında konuşan İspanyol oyuncu , "Gol atmam gerekiyor. Gelenek güzelmiş. Zor maç olacak. Fakat öncesinde oynayacağımız maçlar var. Daha önce Rizespor maçı var. O maça konsantre olacağız. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Önce Rizespor, sonra Ferençvaroş ve ardından Galatasaray. Galatasaray derbisi çok önemli, farkındayız. Bizler, taraftarlar, camia açısından çok önemli. Adım adım ilerlemeliyiz. Biz bu maçları kazanmak istiyoruz. Ligde istediğimiz yere gelmek için bu maçları kazanmalıyız." dedi.
"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"
Son olarak Asensio, "İspanya-Türkiye maçı sırasında uyuyordum, çünkü antrenmana geç kalmak istemedim. Saat farkından dolayı çok geç saatteydi maç. Dünya Kupası herkes için çok özel bir turnuva, orada takımınızla beraber olmak çok önemli. Benim hedefim İspanya Milli Takımı'nda oynamak, bunun için çalışıyorum. Hocam beni seçerse ülkemiz en iyi şekilde temsil etmek isterim. Arda Güler çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu. Şuan ki halinden daha iyi bir noktaya evrilebileceğini düşünüyorum. Dakikalar aldıkça daha çok kendini gösterecektir. Kendisi doğru bir yolda ilerliyor ve daha da iyi yerlere eminim gelecektir." diyerek sözlerini noktaladı.