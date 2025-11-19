Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'dan Galatasaray sözleri: "Gol atmam gerekiyor"

Takımın son dönemdeki yükselişiyle ilgili konuşan Marco Asensio, "Yeni bir kulübe geldiğiniz zaman yeni başlangıçlar olur. Yeni hoca, yeni arkadaşlar... Adapte olmanız gerekir. Bunu yapmanın yolu birlikte vakit geçirmektir. Maçlar, antrenmanlar... Takım arkadaşlarınızı, hocanızı tanıma şansına erişirsiniz. Hoca sizden ne istiyor, prensipleri nelerdir, bunlar zaman alır. Maçlarla birlikte daha iyiye evrilir bu süreç.

Şu anda iyi bir şekilde ilerliyoruz. Son oynamış olduğumuz maçlar ve galibiyetlerle birlikte çok mutluyuz. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum. Son maçları kazandık, iyi sonuçlar elde ettik. Hedeflere ilerlemek için bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.