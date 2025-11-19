Kanarya’da yeni rota Ademola Lookman

Sarı-lacivertliler,Ezelirakip G.Saray'ın da peşindeolduğu Nijeryalı yıldıziçin dikkat çekicibir iddia gündemegeldi. İtalyan gazeteciAlfredoPedulla'nın haberinegöre 28 yaşındakifutbolcu içinFenerbahçe'ninyazın tekliftebulunduğu ve İtalyan ekibiningeri çevirdiği ancakG.Saray'ın da gündemindeyer alan hücum oyuncusuiçinTecrübeli futbolcubu sezon 10 maçtagörev alırken 1 golkaydetti.