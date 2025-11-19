Kanarya’da yeni rota Ademola Lookman

Sarı-lacivertliler, transferde rotasını Ademola Lookman'a çevirdi.
Ezeli
rakip G.Saray'ın da peşinde
olduğu Nijeryalı yıldız
için dikkat çekici
bir iddia gündeme
geldi. İtalyan gazeteci
Alfredo
Pedulla'nın haberine
göre 28 yaşındaki
futbolcu için
Fenerbahçe'nin
yazın teklifte
bulunduğu ve İtalyan ekibinin
geri çevirdiği ancak Kanarya'nın devre arasında tekrar temas kuracağı aktarıldı.
G.Saray'ın da gündeminde
yer alan hücum oyuncusu
için Atalanta'nın gelen tekliflere göre karar vereceği ifade edildi.
Tecrübeli futbolcu
bu sezon 10 maçta
görev alırken 1 gol
kaydetti.