Kanarya’da yeni rota Ademola Lookman

Sarı-lacivertliler, transferde rotasını Ademola Lookman'a çevirdi. Ezeli rakip G.Saray'ın da peşinde olduğu Nijeryalı yıldız için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin yazın teklifte bulunduğu ve İtalyan ekibinin geri çevirdiği ancak Kanarya'nın devre arasında tekrar temas kuracağı aktarıldı. G.Saray'ın da gündeminde yer alan hücum oyuncusu için Atalanta'nın gelen tekliflere göre karar vereceği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu bu sezon 10 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
