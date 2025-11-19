Rafa Silva’ya Avrupa kulüplerinden yakın markaj!

16 gündür takımla çalışmalara katılmayan Rafa Silva için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

RAFA'YA TEKLİF HAZIRLIĞI

Geleceği konusunda büyük belirsizlik olan Portekizli yıldız oyuncu ''Takımda çok fazla başkan ve teknik direktör değişti. Ben artık başarılı olmak istiyorum.'' şeklinde gerekçe sunarak Beşiktaş yönetimine devre arasında bedelsiz olarak ayrılmak istediğini iletmişti. Bunun üzerine Avrupa kulüpleri, fırsat olarak gördükleri bu gelişmelerden sonra Rafa Silva'yı yakın takibe aldı.

2 TALİBİ VAR

Beşiktaş'a geldiğinden beri taraftarın sevgilisi olan 32 yaşındaki futbolcu, yönetime; ''Beni bırakmazsanız, futbolu bırakacağım.'' şeklinde rest çekmişti. Bu gelişmelerin ardından Belçika basınına göre; Rafa Silva'ya, Club Brugge'ün ilgisinin olduğu yazıldı. Benfica'nın da eski yıldızının durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS BEDELİ BEKLİYOR

Son olarak bel ağrısını gerekçe gösterip antrenmanlara çıkmayan Rafa'nın, Beşiktaş ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş ise oyuncunun ayrılacaksa, bonservis bedelinin ödendikten sonra istediği takıma gitmesi gerektiği konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ FIRTINA GİBİ

Rafa Silva, bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'a geldiği 2024/2025 sezonundan bu yana toplam forma giydiği 65 maçta ise 23 gol 16 asistlik katkı sağlarken bu skor katkısıyla adından sıkça söz ettirmişti.