Beşiktaş’a Japon orta saha!

Beşiktaş'ta, orta saha rotasyonunun kısıtlı olmasından bu bölge için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Gündeme gelen 30 yaşındaki Hidemasa Morita'nın sezon sonunda sözleşmesi biteceği için siyah-beyazlılar bu durumu, transfer açısından avantaj olarak görüyor. Bu sebeple ocak ayında ayrılmayı planlarına dahil eden Japon oyuncuya, Beşiktaş'ın teklif yapması planlanıyor.

HEDEFİ DÜNYA KUPASINDA OYNAMAK

Japon Milli Takımı'nda da boy gösteren Morita, Sporting Lizbon'da istediği forma şansını bulamadığı için 2026 Dünya Kupası'nda daha hazır hale gelmek adına oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE İLGİLENMİŞTİ

Sporting Lizbon'a, bir başka Portekiz ekibi Santa Clara'dan gelen Morita, 2021/2022 sezonunda dikkatleri üzerine çekerek, Fenerbahçe'de o dönem çalışan eski teknik direktör Vitor Pereira'nın da istediği oyunculardan biriydi.

BU SEZON MORİTA

Bu sezon toplamda 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 632 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda gol bulamayan Morita 1 asist yaptı. Milli takımda ise 40 maça çıkan Japon oyuncu 6 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 2. JAPON

Beşiktaş'a eğer transferi gerçekleşirse; Morita, Kartal'ın tarihine 2. Japon olacak ismini yazdıracak. Daha önce Beşiktaş forması giyen bir diğer Japon futbolcu ise Kagawa olmuştu. Kagawa, 2019 senesinde Beşiktaş forması giymişti.