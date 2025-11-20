Bu iş FIFA’da biter!

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakatlık bahanesiyle tesislere gelmesine rağmen idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın, kulübün talebi doğrultusunda MR'ı çekilmişti. Dün Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada "Tetkikler neticesinde Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü (dün) çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır.
Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir" denildi. Bunun ardından Beşiktaş'ın, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi. Kulüp hukukçularının sağlık kurulu ile koordineli çalışarak dosyayı hazırlamaya başladığı belirtildi.