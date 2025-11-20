Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canımızı acıttılar!
Giriş Tarihi: 20.11.2025

Canımızı acıttılar!

Canımızı acıttılar!
A Milli takım'ın Sevilla'da ortaya koyduğu futbol alkış aldı. İspanya basını, 31 maçtır yenilmeyen takımlarını beraberlik nedeniyle buruk bir şekilde övdü.
MARCA: Karşılaşma öncesi 'Parti zamanı' başlığını atan gazete, beraberlik sonrası "Parti yarım kaldı" dedi. İlk beş maçta kalesini gole kapatan İspanya'nın serisini Deniz Gül'ün bozduğu belirtildi. AS: Gösterişsiz Mutluluk… Türkiye'ye karşı alınan beraberlik can acıtıyor, ama bu aylar boyu yapılan iyi işi gölgelemiyor.
EL PAİS: İspanya, bir anlık ölümlülüğü tattı. Bu arada İtalyan La Gazzetta dello Sport ise "Türkiye, İspanya'yı durdurdu" başlığıyla verdiği haberde milli kaleci Altay Bayındır'ın performansını öne çıkardı: "Dani Olmo ilk golden sonra Manchester United kalecisi Bayındır'a takıldı. Türk kaleci iki mükemmel şutu, ardından Ruiz'in vuruşunu harika şekilde çıkardı" ifadeleri dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Canımızı acıttılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz