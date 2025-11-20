Canımızı acıttılar!

A Milli takım'ın
Sevilla'da ortaya koyduğu futbol alkış aldı. İspanya basını, 31 maçtır yenilmeyen takımlarını beraberlik nedeniyle buruk bir şekilde övdü.
MARCA
: Karşılaşma öncesi 'Parti zamanı'
başlığını atan gazete, beraberlik sonrası "Parti yarım kaldı"
dedi. İlk beş maçta kalesini gole kapatan İspanya'nın serisini Deniz Gül'ün bozduğu belirtildi. AS: Gösterişsiz Mutluluk…
Türkiye'ye karşı alınan beraberlik can acıtıyor, ama bu aylar boyu yapılan iyi işi gölgelemiyor.
EL PAİS:
İspanya, bir anlık ölümlülüğü tattı.
Bu arada İtalyan La Gazzetta dello Sport ise "Türkiye, İspanya'yı durdurdu"
başlığıyla verdiği haberde milli kaleci Altay Bayındır'ın performansını öne çıkardı: "Dani Olmo ilk golden sonra Manchester United kalecisi Bayındır'a takıldı. Türk kaleci iki mükemmel şutu, ardından Ruiz'in vuruşunu harika şekilde çıkardı"
ifadeleri dikkat çekti.