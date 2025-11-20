Vincenzo Montella play-off eşleşmelerini yorumladı: "Herkesin %100’ünü vermesi gerekecek"

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Kuranın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eşleşmeleri değe rlendirdi.

"TEK TERCİHİM TÜRKİYE'NİN FİNALDE OLMASI"

Tecrübeli teknik direktör, "Slovakya'nın İtalyan bir hocası var, onu iyi tanıyorum. İyi bir teknik direktör, iyi bir takımı var. Genelde takımları kompakt ve öz güvenli olur. Hangi takımı tercih ederdim bilmiyorum, tek tercihim Türkiye'nin finalde olması. Lucescu, İtalyan mantalitesine sahip ve Türkiye'de de uzun süre çalıştı. Çok çok akıllı bir insan, ona büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"İKİ MAÇI DA TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTERDİM"

Montella, "Bazen deplasmanda oynamak iyidir ama bana sorsanız iki maçı da Türkiye'de oynamak isterdim. Bilmiyorum, maçtan maça değişen bir şey bu. Mart ayında takımda değişim yapacak mıyım bilmiyorum. Daha çok uzun bir zaman var. Her oyuncumuzu iyi bir şekilde inceleyeceğiz." şeklinde konuştu.

"RAKİPLERE ODAKLANIP ÇALIŞACAĞIZ"

İtalyan çalıştırıcı, "Dünya Kupası'na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin %100'ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız." dedi.