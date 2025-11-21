2026 Dünya Kupası yolunda play-off turunda ilk rakibimiz Romanya

AMERİKA KITASI'NDAKİ DÜNYA KUPASI İÇİN SADECE 2 MÜSABAKAMIZ KALDI

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak için son viraja giren Türkiye, playoff turunda Romanya, ardından da Kosova- Slovakya galibi ile eşleşti. 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Amerika Kıtası'nda düzenlenecek olan turnuvanın eleme gruplarında İspanya'nın ardından 2. olan Ay-Yıldızlılarımız, play-off vizesi almıştı.

DEPLASMANDA BİTİRECEĞİZ

Dün İsviçre'deki FIFA merkezinde yapılan kura çekimine 1. torbadan katılan Ay-Yıldızlılar, 4. torbadan Romanya ile eşleşti. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda Romanya ile evimizde karşılaşacağız. Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı takımı mağlup edip final maçına çıkmamız halinde ise çekilen kura gereği Kosova-Slovakya galibi ile 31 Mart 2025 tarihinde deplasmanda karşı karşıya geleceğiz.

İŞTE EŞLEŞMELER

A YOLU: İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek

B YOLU: Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk

C YOLU: TÜRKIYE-Romanya / Slovakya-Kosova

D YOLU: Danimarka-Kuzey Makedonya/ Çekya-İrlanda