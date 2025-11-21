Dursun Özbek’ten bomba açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a konuk oldu. Başkan, çarpıcı ifadelerde bulundu.

''SEZON başlamadan evvel Galatasaray kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesini düşünen bendim. Sanki son gün transfer etmişiz gibi bir algı oluştu. Oysa haftalardır Trabzonspor ile görüşüyorduk.''

''F.BAHÇE'NİN performansı arttı ama biz de Kadıköy'e alıştık! Derbilerden başarılı sonuçlar alacağımıza endişem yok. Son 3-4 sezondur iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine öyle bir maç olacak.''

''TEK EKSİĞIMİZ Avrupa'da bir kupa. Müzemizdeki eksiğimizi gidermek istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak.''

''İCARDI için bugün erken ve bizim devre arasına kadar zamanımız var. Sözleşmesi 2026'da bitiyor. İcardi kararını Okan Buruk'la beraber vereceğiz.''

''OSİMHEN'İN tahminen iki hafta iyileşme süreci olacak. Tüm çabamız F.Bahçe maçına yetişmesi.''

''2024-25 senesi itibarıyla 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunların içinde forma, şort ve aksesuarlar var. Bu sezon hedefimiz 1 milyon adet forma satmak.''

''SADECE 2 bahis sitesinde bilgi alınması vahim bir durum. 6 bahis sitesinden sadece 2'sinin gönderdiği bilgiler nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı, manipülasyona uğramış mı? Kim biliyor?''



BARIŞ İÇİN TEKLİF GELDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper için şunları söyledi: ''Bize teklifler geldi ama Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmuştuk. Hedefe yürürken başarılı olan bir oyuncumuzu satmak istemedik. O nedenle Barış kalmıştır.'