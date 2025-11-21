Fenerbahçe Beko’dan Partizan’a 12 sayı fark!

Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yendi.

Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmaya 14-0'lık seriyle etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-11 önde bitirdi.

İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle şut atan Mikael Jantunen ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, devre arasına 56-39 üstün gitti.

Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın skorer performansıyla farkı düşürse de sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-68 önde giren taraf oldu.

Son periyotta farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.

Jantunen, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Brown'ın 27 sayısı, yenilgiyi önleyemedi.

Sarı-lacivertli takım, üst üste 4. olmak üzere 7. galibiyetini aldı. Partizan ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Belgrade Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Emilio Perez (İspanya), Amit Balak (İsrail)

Partizan: Sterling Brown 27, Duane Washington Jr. 11, Nick Calathes, Dylan Osetkowski, Aleksej Pokusevski 2, Isaac Bonga 8, Shake Milton 13, Tyrique Jones 18, Bruno Fernando 8, Mitar Bosnjakovic, Miikka Muurinen

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Fenerbahçe: Devon Hall 9, Tarık Biberovic 14, Talen Horton Tucker 6, Nicolo Melli 11, Khem Birch 6, Mikael Olli Axel Jantunen 19, Wade Baldwin 15, Bonzie Colson 12, Brandon Boston Jr. 4, Armando Bacot 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 11-24

Devre: 39-56

3. Periyot: 68-75