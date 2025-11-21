Galatasaray’dan 4 futbolcu için sağlık durumu açıklaması! Victor Osimhen...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi. Kas zedelenmesi yaşayan Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, günü tedaviyle geçirdi. Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam ederken,

Victor Osimhen tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarın RAMS Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.