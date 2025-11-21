Olarenwaju Kayode'den Lookman sözleri: "Osimhen ile oynaması alev aldıracak"

Esenler Erokspor'un Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode, kendisinin ve takımın performansı, Süper Lig'e çıkma hayali, Türkiye'deki Nijeryalı futbolcular ve Galatasaray'a transferi gündemde olan Ademola Lookman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligde şu ana kadar iyi bir konumda bulunduklarını ve bundan memnun olduklarını söyleyen Kayode, "Sezon başından beri gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz. Güçlü bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Teknik direktörümüzün söylediği şeyleri uygulamaya ve oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada da bunu nasıl uyguladığımızı hep beraber görüyoruz" şeklinde konuştu.

GOL KRALLIĞI AÇIKLAMASI

Gol krallığı yarışındaki şansını da değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Futbolda her şey olabilir. Kendimden şüphe duymuyorum ve şu ana kadar 8 gollük katkım var. Önümüzde daha çok maç var, çok hafta var. Sezon sonunda kimin gol kralı olduğunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KATKILARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Takım arkadaşları Amilton ve Berat Luş ile beraber iyi bir hücum hattı olduklarına değinen golcü oyuncu, "Sezon başından beri iyi bir hücum ekibimiz olduğunu görüyoruz. Amilton sağ tarafta oldukça deneyimli bir futbolcu ve şu ana kadar asist katkıları var. Öteki taraftan Berat genç ve hırslı bir futbolcu. O da aynı şekilde ofansif ekibimize dahil ve bize katkı sağlıyor. Ligde aynı şekilde gollerimize, katkılarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"1.LİG'DE GOL ŞANSI OLUŞTURMAK DAHA ZOR"

Kariyerinde çok sayıda Süper Lig maçına da çıkan 32 yaşındaki futbolcu, iki lig arasındaki farkı ise, "Süper Lig de 1. Lig de son derece kaliteli. Ama Süper Lig'e baktığımızda bu lige göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim. 1. Lig'de alan bulmak, gol şansı oluşturmak biraz daha zor. Genel olarak 1. Lig'in, Süper Lig'den daha zor olduğunu düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

ADEMOLA LOOKMAN SÖZLERİ

Türkiye'de forma giyen Nijeryalı futbolcularla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen ve Galatasaray'a transferi gündemde olan Ademola Lookman'ın da burada çok iyi işler yapabileceğini belirten Kayode, "Hepsiyle tabii ki iletişimdeyim. Ndidi ile zaten milli takımda beraber oynamıştık. Osimhen ve diğer oyuncularla aynı şekilde iletişimdeyiz. Birbirimizi tanıyoruz ve iletişim halindeyiz. Eğer Lookman bana soracak olsaydı Galatasaray'a kesinlikle gelmesini söylerdim. Aynı zamanda Osimhen ile beraber oynaması da Galatasaray'a ayrı bir şekilde alev aldıracak ve müthiş bir hücum hattı oluşturacaktır. Ona kesinlikle gelmesini söylerdim" açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG'DE OSIMHEN 1.LİG'DE KAYODE"

Süper Lig'de ve 1. Lig'de en beğendiği futbolcuların kimler olduğunun sorulması üzerine Nijeryalı golcü, "Süper Lig'de en beğendiğim futbolcu olarak Osimhen'i sayabilirim ve 1. Lig'de de Kayode karşınızda duruyor zaten" yanıtını verdi. Olarenwaju Kayode son olarak da her zaman futbolun içinde kalacağını ve şu an için de tek dileğinin hem kendi katkısı hem de takım arkadaşlarının yardımıyla Erokspor'u Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.