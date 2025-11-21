Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rafa’ya tedavi ayarı!
Giriş Tarihi: 21.11.2025

Rafa’ya tedavi ayarı!

Rafa’ya tedavi ayarı!
Beşiktaş'la yollarını ayırmak isteyen ve sakatlık bahanesi öne süren Rafa Silva, dünkü idmana da katılmadı. Bel ağrısı şikayeti ile MR'ı çekilen oyuncuda herhangi bir sakatlık bulunamasa da kulüp tarafından futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Portekizli yıldızın tedavisi bundan sonraki süreçte takımın idman saatlerinden farklı bir zamanda yapılacak. Beşiktaş, dünkü antrenmana 11.30'da başlayıp 12.45'te bitirirken Rafa Silva'nın takıma denk gelmemesi için tedavisi saat 15.00'de başladı. 32 yaşındaki oyuncunun iyileşme süreci 4 gün sürecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rafa’ya tedavi ayarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz