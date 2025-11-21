Şampiyonluk yolu açık!

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okay Yokuşlu, takımca iyi yolda olduklarını söyledi. Deneyimli orta saha, "İyi bir havamız, iyi bir oyunumuz var. Bu sezon ortaya koyduğumuz oyun, bu yıl olmasa bile önümüzdeki birkaç sene içinde şampiyonluk yolunda önemli kilit noktalardan birisi. Zirve yarışında olmak ve zirveden kopmadan devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

SÜPER KUPA'YI İSTİYORUZ

Sezon başında takımdan büyük bir beklenti olmadığını dile getiren Okay, "Ancak futbolcular, hocalar ve diğer insanlar olarak seviyeyi bir yere kadar getirebildik. Tabii ki sezon çok uzun. Önümüzde bir Süper Kupamız var. O kupayı almak istiyoruz. Kritik dönem, iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki oyuncu, yeniden A Milli Futbol Takımı'na çağrılacağına inandığını da sözlerine ekledi.