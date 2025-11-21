Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
Giriş Tarihi: 21.11.2025 10:44

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak. Lider Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

İHA
Süper Lig’de 13. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 23 Kasım Pazar ve 24 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi

14.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar

14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz
17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi

20.00 Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz