Arda Turanlı Shakhtar Donetsk’ten 6 gollü galibiyet!

Giriş Tarihi: 23.11.2025 01:17

Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Obolon'u 6-0 yenmeyi başardı.

Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Shakhtar Donetsk, Obolon ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Obolon Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Shakhtar Donetsk 6-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri Valeriy Bondar, Vinicius Tobias, Luca Meirelles, Eguinaldo, Isaque Silva ve Kaua Elias kaydetti.

Bu sonuçla birlite Shkahtar Donetsk ligdeki puanını 30'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Obolon ise 16 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk, gelecek hafta Kryvbas'ı konuk edecek. Obolon ise Kolos Kolovilka'yı ağırlayacak.

